Dauerhaft geschlossen. So steht es auf einem kleinen Zettel an der Tür. Foto: Brameshuber Immer mehr Leerstand in City Geschäftesterben: Auch Jack Wolfskin in Elmshorn ist dicht Von Christian Brameshuber | 09.03.2023, 18:00 Uhr

Es gibt immer mehr leerstehende Geschäfte in der City, vor allem in den 1A-Lagen. Elmshorns Stadtmarketing-Chefin Manuela Kase sieht in der Krise aber auch Chancen.