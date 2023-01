Bürgermeister Jürgen Schlüter erwartet im September den Baubeginn für das neue Feuerwehr- und Gemeindehaus. Foto: Hermann Mohrdieck up-down up-down Neujahrsempfang in Sommerland Feuerwehr- und Gemeindehausneubau könnte im September starten Von Hermann Mohrdieck | 30.01.2023, 18:00 Uhr

In Sommerland steht in diesem Jahr einiges an. Das wichtigste Projekt ist der Neubau von Gemeindehaus und Feuerwehr, aber auch weitere Themen beschäftigen die Gemeinde.