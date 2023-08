Volksfest mit Bühnenprogramm Gelungener Auftakt: Barmstedter Stoppelmarkt offiziell eröffnet Von Carsten Wittmaack | 11.08.2023, 18:00 Uhr Schon am Freitagnachmittag war die Marktmeile gut besucht. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down

Am Freitagnachmittag öffnete der Stoppelmarkt in Barmstedt seine Tore. Bis Montag bietet die Marktmeile in der Innenstadt alles, was Volksfeste so anziehend macht. Hinzu kommt ein prallgefülltes Bühnenprogramm.