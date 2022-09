Wie haben sich die Löhne in Deutschland in den vergangenen 10 Jahre entwickelt? „Zeit online“ hat die Daten ausgewertet. Foto: dpa up-down up-down Entwicklung seit 2002 Der große Gehaltsvergleich: Das verdienen die Menschen in Elmshorn und im Umland Von Christian Brameshuber | 14.09.2022, 18:30 Uhr

„Zeit online“ hat Daten der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet – und zwar für alle Kommunen in Deutschland. Die Einkommen in Elmshorn liegen unter dem Bundesdurchschnitt. Menschen mit mehr Geld leben vor allem in den Umlandgemeinden.