Gasalarm am Rudolf-Maaßen-Weg Einfamilienhaus betroffen: Feuerwehr Elmshorn evakuiert ganze Siedlung Von Klaus Plath | 29.10.2022, 13:29 Uhr

Alarm am Rudolf-Maaßen-Weg in Elmshorn. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn ist am Sonnabend ausgerückt, weil eine Hausbewohnerin Gasgeruch in ihrer Wohnung wahrgenommen hat.