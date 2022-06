Steht auch in der kommenden Saison bei den Kreisliga-Kickern des TSV Seestermüher Marsch an der Seitenlinie: Michael Schippmann. FOTO: Johannes Speckner Fußball-Kreisliga Trotz Abstieg: Deshalb verlängert Michael Schippmann in Seestermühe Von Johannes Speckner | 31.05.2022, 16:09 Uhr

Der 54-Jährige erklärt, wieso er trotz der phasenweise schlechter Beteiligung an den Übungseinheiten und des Niedergangs in die Kreisklasse für ein zweites Jahr an der Dorfstraße beim TSV zugesagt hat.