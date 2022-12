Das Ensemble des internationalen Opernstudio der Staatsoper Hamburg gastiert im Elmshorner Stadttheater. Foto: Jörn Kipping up-down up-down Für den guten Zweck Vorverkauf für zweiten Elmshorner Opernabend im Stadttheater geht los Von Marianne Meißner | 02.12.2022, 08:30 Uhr

Am 14. Mai 2023 lädt die Bürgerstiftung Elmshorn zur großen Benefizveranstaltung ins Theater auf Klostersande ein. Der Vorverkauf beginnt schon am 3. Dezember. Mit dem Erlös sollen drei Projekte in Elmshorn unterstützt werden.