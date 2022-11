Die Elmshorner sollen die Veränderungen am Buttermarkt virtuell erleben. Foto: Stadt Elmshorn up-down up-down Virtuell-Reality-Projekt Für 87.000 Euro: Elmshorn setzt auf digitalen Stadtrundgang in 3D Von Christian Brameshuber | 29.11.2022, 07:00 Uhr

Die Veränderungen im Bereich des Buttermarktes werden die Elmshorner in Zukunft in 3D nacherleben können. Die Stadt schafft die entsprechende Technik an. Vor allem jungen Menschen sollen für den Stadtumbau begeistert werden.