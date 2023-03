Die Friedrich-Ebert-Grundschule in Elmshorn trägt auch weiterhin diesen Namen. Foto: Brameshuber up-down up-down Umbenennung von Grundschule SPD und CDU haben einen demokratischen Prozess in Elmshorn kaputtgemacht Meinung – Ann-Kathrin Just | 30.03.2023, 18:00 Uhr

Die Friedrich-Ebert-Grundschule wollte einen anderen Namen: Schule am Wasserturm. Dieser Wunsch ist von SPD und CDU in Elmshorn abgelehnt worden. Shz.de-Redakteurin Ann-Kathrin Just findet den Entschluss nicht in Ordnung.