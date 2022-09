Sie wollen Klimagerechtigkeit. Zwar gebe es aktuell zahlreiche Krisen, die Klimakrise dürfe aber nicht vergessen werden. Foto: Ann-Kathrin Just up-down up-down Fridays for Future In Elmshorn gehen hunderte Menschen fürs Klima auf die Straße und | 23.09.2022, 17:45 Uhr Von Ann-Kathrin Just dpa | 23.09.2022, 17:45 Uhr

Am Freitag (23. September) wurde zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Elmshorn beteiligten sich etwa 300 bis 400 Menschen an der Demonstration.