Mit der französischen Band „Les P’tits fils de Jeanine“ wartet am Donnerstag, 17. November, ein musikalischer Leckerbissen auf das Publikum im neuen Apollo-Club in der Königstraße 25. Das Konzert startet um 20 Uhr, Tickets gibt es unter www.eventim.de. Sie kosten an der Abendkasse 20 Euro, ermäßigt 12 Euro. Im Vorverkauf 16 Euro.

Schelmisch, spöttisch, undiszipliniert und engagiert sind die Multiinstrumentalisten von „Les P’tits fils de Jeanine“, die ihre Improvisationskunst und Theaterleidenschaft mit auf die Bühne bringen. Begleitet von Akkordeon, Trompete, Gitarre und Schlagzeug erzählen sie temperamentvoll und intensiv von Zweifeln, Hoffnungen, Alltag und Freiheit.

11. Deutsch-Französisches Kulturfestival

Der Auftritt findet im Rahmen des 11. Deutsch-Französischen Kulturfestivals arabesques statt. Die Festivalorganisatoren möchten mit arabesques Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen ermöglichen, bei Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Theater- und Filmvorführungen, Debatten und Tanzdarbietungen zu entdecken, wie sich verschiedene Kulturen begegnen.