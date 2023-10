Mitglieder springen ein Deshalb verkauft der Förderverein die Bücher beim Barmstedter Bauernmarkt Von Michael Bunk | 04.10.2023, 14:00 Uhr Sie bilden den Vorstand des Fördervereins der Stadtbücherei Barmstedt: Ute Eckhardt-Tams (von links), Friederike Schmidt, Christina Brellinger, Silke Schwartz und Dagmar Staack. Foto: Förderverein up-down up-down

Das Team der Bücherei Barmstedt kann in diesem Jahr nicht den Bücherbasar beim Bauernmarkt stemmen. Wegen der bekannten Personalnot springen die Mitglieder des Vereins in die Bresche, um den Bücherflohmarkt am Sonntag, 15. Oktober, zu ermöglichen.