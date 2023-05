Flunkyball ist ein Bier-Trinkspiel mit Werfen, Laufen und Trinken. Foto: Jann Roolfs up-down up-down Flunkyball-WM in Elmshorn Kult-Veranstaltung am Vatertag: Wo der 1. FC Biercelona auf Erzgewürge Aua trifft Von Jann Roolfs | 18.05.2023, 17:39 Uhr

Es ist eine Meisterschaft der besonderen Art, die am Vatertag in Elmshorn stattfindet: Biertrinken ist Pflicht, der Schiedsrichter heißt „Pfeife“ und Bälle fliegen gegen Flaschen. So lief die Flunkyball-WM.