Lesung bei Heymann Florian Knöppler stellt in Elmshorn seinen neuen Roman „Südfall" vor Von Christian Brameshuber | 21.09.2023, 14:00 Uhr Der 56 Jahre alte Autor aus Altenmoor präsentiert seinen neuen Roman. Foto: Florian Knöppler

Es geht um eine Flucht im Zweiten Weltkrieg und um Menschen, die um ein gutes Leben in schwierigen Zeiten ringen. Seinen dritten Roman stellt der 56-Jährige am 26. September in der Buchandlung Heymann vor.