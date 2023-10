Eine Rauchsäule über der Kampstraße in Barmstedt: Auf einem Grundstück in zweiter Reihe hatte am Freitagnachmittag (20. Oktober) aus noch unklarer Ursache ein dort abgestellter Radlader Feuer gefangen. Bei der Leitstelle gingen gegen 13.45 Uhr mehrere Notrufe ein.

Die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt, die unmittelbar zuvor eigentlich wegen eines auf dem Höllner Weg liegenden Baums mit einer Schleife alarmiert worden war, rückte mit 25 Kräften und drei Löschfahrzeugen aus. Der stellvertretende Wehrführer Kai Seifert ließ vorsichtshalber sogar Vollalarm alarmieren. Den Einsatz Baum auf Straße übernahm die Freiwillige Feuerwehr Lutzhorn.

An dem Radlader entstand durch das Feuer hoher Sachschaden. Foto: Manfred Sommer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Feuer hatte ein erster Angriffstrupp unter Atemschutz dann aber schnell im Griff. Abschließend setzte die Wehr noch Schaum ein. Eine vorbereitete zweite Leitung für eine Riegelstellung zwischen den Gebäuden wurde nicht benötigt. Die Gefahr, dass sich das Feuer auf die Wohnhäuser ausbreitet, sei schnell gebannt gewesen.

Die Kampstraße war für gut eine Stunde voll gesperrt. Zur Brandursache und der Schadenshöhe machte die Feuerwehr keine Angaben.