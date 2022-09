Piepende Rauchmelder riefen die Feuerwehr auf den Plan. Symbolfoto: Michael Bunk up-down up-down Einsatz am Sonntagmorgen Feuerwehr Elmshorn bricht Tür wegen piependem Rauchmelder auf Von Michael Bunk | 04.09.2022, 14:19 Uhr

Waren zunächst Personen in der Wohnung an der Köllner Chaussee vermutet worden, so stellte sich die Lage letztlich als wenig dramatisch heraus.