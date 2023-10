Aus diesem Bilsener Feuerwehrmann wäre wohl auch ein guter Cowboy geworden. Mit gezielten Lassowürfen hat der Brandbekämpfer am Sonnabend (14. Oktober) zwei Rehe eingefangen, so dass diese aus einer Güllegrube in der Straße Bei den Höfen gerettet werden konnten.

Ein Jäger hat die beiden Tiere entdeckt

Ein Jäger hatte die Feuerwehr Bilsen gegen 9.30 Uhr alarmiert, als er in dem Güllebecken eines stillgelegten landwirtschaftlichen Betriebs zwei junge Rehe entdeckt hatte. Wie lange die beiden Bambis schon in ihrer misslichen Lage waren, vermochte Bilsens Wehrführer Kay Grabowsky nicht zu sagen. Es könnten aber mehrere Tage gewesen sein, denn: „Die mittlerweile entkräfteten Tiere waren nicht in der Lage, das Folienbecken aus eigener Kraft zu verlassen.“

Über die aus Strohballen gebaute Rampe konnte ein Feuerwehrmann das eingefangene Reh ergreifen und aus der Grube heben. Foto: Feuerwehr Bilsen

Das Becken mit den Ausmaßen von etwa 35 mal 20 Metern war von einem knapp zwei Meter hohen Wall umschlossen und mit einer rutschigen Plastikfolie ausgekleidet. Zum Glück für die Rehe gab es innerhalb der Güllegrube kleine Inseln, auf denen sie sich sporadisch ausruhen konnten.

Mehrere Aufstiegshilfen gebaut

Trotzdem waren die Tiere so entkräftet, dass sie gebaute Aufstiegshilfen aus Holz und Reifen nicht mehr nutzen konnten. Grabowski ließ mit mehreren Stroh-Rundeballen eine weitere Rampe am Fuße der Böschung bauen. Von allein gingen die beiden Rehe dort zwar auch nicht hinauf, aber sie begaben sich sanft gedrängt zumindest in diese Richtung. Dort kam das Lasso zum Einsatz. So gesichert konnte ein weiterer Feuerwehrmann nacheinander die Tiere packen und mit beherzten Griffen aus dem Becken heben.

Aus eigener Kraft konnten die Tiere die zwei Meter hohe Wand der Grube nicht erklimmen. Foto: Feuerwehr Bilsen

Nach der Begutachtung durch einen Jäger und nach einer kurzen Verschnaufpause, sprangen die beiden jungen Rehböcke schließlich wieder über das Feld davon. „Einer von ihnen hat noch einen Haken geschlagen. Das sollte wohl „Danke“ heißen“, sagte Grabowski schmunzelnd nach dem glücklichen Ausgang dieses ungewöhnlichen Einsatzes.

Dieser sollte sich auch in dieser Form nicht wiederholen. Die Besitzerin des Areals hat das Becken nach Auskunft von Grabowsky auf dessen Bitte hin eingezäunt.