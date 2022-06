FOTO: Michael Bunk Einsatz in Barmstedt Feuerwehr rettet zwei Katzen aus verqualmter Wohnung Von Michael Bunk | 07.06.2022, 17:00 Uhr

Es dauerte am Pfingstmontag aber eine Weile, bis die Helfer in dem Mehrfamilienhaus am Nappenhorn die betroffene Wohnung gefunden hatten. Auf dem Herd schmorte ein Plastikbehälter.