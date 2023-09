Nach einem Feuer in einem Mehrfamilien- und Bürogebäude in Elmshorn ist das betroffene Haus vorerst nicht mehr bewohnbar. Das teilte der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mit. Demnach war der Brand am frühen Sonntagmorgen (3. September) in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die zwölf Bewohner des Hauses am Mühlenkamp konnten sich laut Feuerwehr-Sprecher Sebastian Kimstädt rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Einsatzfahrzeuge parkten am Mühlankamp. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Es waren dramatische Szenen, die sich gegen 6.45 Uhr in Elmshorn abspielten: Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus einem der Fenster des Hauses und drohten auf das Dach überzugreifen. Da zu dem Zeitpunkt unklar war, ob und wie viele Personen sich noch in dem Gebäude aufhielten, ließ Einsatzleiter Michael Kanarski Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn auslösen und forderte ebenfalls Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kölln-Reisiek an. Darüber hinaus schickte die Leitstelle mehrere Rettungswagen und einen Notarzt an die Einsatzstelle.

Zwölf Personen retten sich ins Freie

Alle zwölf Personen, die sich zu Brandausbruch in dem Gebäude aufgehalten hatten, konnten das Gebäude laut Feuerwehr selbstständig verlassen und sich ins Freie retten. Drei der insgesamt 15 dort gemeldeten Personen waren nicht zu Hause. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Aus diesen beiden Fenstern raucht es noch. Kurz zuvor schlugen den Feuerwehrleuten Flammen entgegen. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit einem zügigen und entschlossenen Löschangriff verhinderte die Feuerwehr, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Außerdem öffnete die Wehr vor Abschluss des Einsatzes Teile des Dachs, um zu kontrollieren, ob sich das Feuer in dieses hineingefressen hatte – Fehlanzeige.

Die Feuerwehr kontrollierte Teile des Dachs. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr sei das Gebäude aktuell aber unbewohnbar, teilte Kimstädt mit. Die Bewohner werden vom Ordnungsamt der Stadt Elmshorn anderweitig untergebracht.

Insgesamt waren mehr als 80 Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.