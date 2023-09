Passiert am Sonntagmorgen Feuer in Elmshorn: Wohnungsbrand am Mühlenkamp – 70 Kräfte im Einsatz und | 03.09.2023, 08:19 Uhr Von Florian Sprenger Klaus Plath | 03.09.2023, 08:19 Uhr Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte daher mit der Bekämpfung des Wohnungsbrands zügig beginnen. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Ein Feuer am Sonntagmorgen beschäftigte die Freiwillige Feuerwehr in Elmshorn. In Flammen stand eine Wohnung an der Straße Mühlenkamp. Der Brand war gegen 6.45 Uhr gemeldet worden. Zunächst hieß es, in der Wohnung könnten sich noch Mieter befinden. Doch diese Meldung wurde zum Glück nicht bestätigt.