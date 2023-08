Kurz nach Eintreffen der Wehr: Flammen schlagen aus dem Geschäft an der Elmshorner Mühlenstraße. Die Feuerwehr beginnt umgehend mit den Löscharbeiten. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Rauch quillt aus Gebäude Feuer in Elmshorn: Geschäft brennt – eine Person schwer verletzt und | 01.08.2023, 19:41 Uhr | Update vor 18 Min. Von Christian Uthoff Philipp Dickersbach | 01.08.2023, 19:41 Uhr | Update vor 18 Min.

Etwa 50 Kräfte der Feuerwehr Elmshorn waren im Einsatz, um ein Feuer in einem Geschäft an der Mühlenstraße zu bekämpfen. Mehrere Menschen mussten aus ihren Wohnungen gerettet und in Sicherheit gebracht werden.