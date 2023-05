Die Freiwillige Feuerwehr Hemdingen war mit etwa 20 Kräften zum Einsatzort geeilt. Foto: Michael Bunk up-down up-down Einsatz am Freitagmorgen Feuer in der Räucherkammer einer Schlachterei in Hemdingen Von Michael Bunk | 26.05.2023, 14:02 Uhr

Der Behälter für das Räuchern der Schinken in der Schlachterei Thies in Hemdingen ist am Freitag in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Und auch der Geschäftsbetrieb kann weitergehen.