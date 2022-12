Insgesamt waren 25 Helfer etwa zwei Stunden im Einsatz. Symbolfoto: Michael Bunk up-down up-down Feuer in Kleingartenanlage Einsatz in der Nacht: Gartenlaube in Elmshorn ausgebrannt Von Deborah Dillmann | 08.12.2022, 16:55 Uhr

In Elmshorn wurde die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Feuer in einer Kleingartenanlage gerufen. Dort stand eine große Laube in Flammen. Personen wurden nicht verletzt.