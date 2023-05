Die Feuerwehr Barmstedt war auch mit ihrer Drehleiter nach Offenau gekommen. Foto: Michael Bunk up-down up-down Rauch und Hilfeschreie Feuer in Chemikalien-Lagerhalle – Wehren trainieren in Bokholt-Hanredder Von Michael Bunk | 13.05.2023, 20:31 Uhr

Bei der gemeinsamen Hauptübung der Helfer aus Bokholt-Hanredder, Klein Offenseth-Sparrieshoop und Barmstedt standen Chemikalien im Mittelpunkt. In einem Unternehmen in Offenau war ein Feuer ausgebrochen und Mitarbeiter wurden vermisst – so das Szenario.