Dichter Qualm drang aus der Wohnung. Die Feuerwehr war binnen Minuten am Einsatzort. FOTO: Carsten Wittmaack Feuer in Barmstedt Wohnung und Balkon in Flammen – Großeinsatz der Feuerwehr Von Carsten Wittmaack | 17.06.2022, 13:10 Uhr | Update vor 10 Min.

Feuer in einem Haus An der alten Mühle in Barmstedt: Brandbekämpfer aus der Stadt und den Umlandgemeinden sind aktuell im Einsatz. Menschen kamen nach ersten Informationen nicht zu Schaden.