Brand in einem Mehrfamilienhaus in Barmstedt Von Klaus Plath | 16.03.2023, 21:13 Uhr

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Feldstraße in Barmstedt hat es am Donnerstagabend ein Feuer gegeben. Einsatzbeginn für die Feuerwehr war um 17.50 Uhr.