Die Feuerwehr Elmshorn ist am Sonnabendvormittag zu ihrem 237. Einsatz des Jahres ausgerückt. Symbolfoto: IMAGO/Marius Bulling up-down up-down Ausgerückt aus beiden Wachen Nach Feueralarm am Sonnabend: Feuerwehr Elmshorn rast zur Roonstraße – es knallt im Keller Von Klaus Plath | 27.05.2023, 13:01 Uhr

Für die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn war es der 237. Einsatz in diesem Jahr. Gemeldet worden war ein Feuer in einem Gebäude an der Roonstraße.