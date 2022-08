Etwa 30 bis 35 Helfer waren im Einsatz und haben den Flächenbrand gelöscht. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Bei Erntearbeiten Getreidefeld bei Seeth-Ekholt brennt – Feuer in Mähdrescher bei Horst , Florian Sprenger und | 11.08.2022, 16:01 Uhr Von Deborah Dillmann Christian Uthoff | 11.08.2022, 16:01 Uhr

Eine Fläche von etwa 700 bis 800 Quadratmetern stand in Seeth-Ekholt in Flammen. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr auf Tankfahrzeuge setzen, da ein naher Bach ausgetrocknet ist. Wenig später brannte es auch in Horst.