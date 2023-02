Am Tag danach wird sichtbar, wie knapp die übrigen Gebäude der Katastrophe entkommen sind. Foto: Grischa Beißner up-down up-down Strohlager brennt nieder Betrieb auf Hof Dannwisch läuft nach Großfeuer weiter – Schock sitzt tief Von Grischa Beißner | 20.02.2023, 18:00 Uhr

Der Hof Dannwisch in Horst entkam dem Schlimmsten: Dank der Feuerwehr konnte das Feuer am Sonntag auf ein Gebäude begrenzt werden. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Doch viele andere Probleme fangen jetzt erst an.