FOTO: Carsten Wittmaack up-down up-down An den Löscharbeiten bei einem Großbrand am Höllner Weg am Donnerstag (23. Juni) waren insgesamt fünf Feuerwehren beteiligt. Werkstatt steht in Flammen Feuer am Höllner Weg in Barmstedt: Fünf Feuerwehren im Einsatz Von Carsten Wittmaack | 23.06.2022, 11:36 Uhr

Der zweite Großbrand in Barmstedt binnen weniger Tage. Erst stand eine Wohnung in Flammen, nun eine Werkstatt am Höllner Weg. Die Löscharbeiten dauern noch an.