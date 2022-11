Wenn die Tartanbahn im Sportzentrum Heederbrook saniert wird, könnten darunter Leitungen für ein Fernwärmenetz installiert werden. Foto: Michael Bunk up-down up-down Alternative zur Gasheizung gesucht Fernwärme für Schul- und Sportzentrum Heederbrook? Skaterbahn muss warten Von Michael Bunk | 07.11.2022, 07:00 Uhr

Für die Jugend in Barmstedt ist es eine schlechte Nachricht: Sie müssen sich in Sachen Skaterbahn nochmals gedulden. Das Projekt an sich steht aber deswegen nicht in Frage. Bevor gebaut wird, prüfen die Stadtwerke, wie in dem Quartier künftig am besten geheizt werden kann.