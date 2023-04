Blütenpracht pur: Das Arboretum in Ellerhoop lädt für zwei Tage zum Frühlingsfest Foto: Hans-Dieter Warda/Arboretum Ellerhoop up-down up-down Ein Fest für alle Sinne Farben, Formen und Gerüche: Frühlingsschau im Arboretum Ellerhoop Von Carsten Wittmaack | 21.04.2023, 16:00 Uhr

Das Arboretum in Ellerhoop feiert am Wochenende den Frühling. Unzählige Blumen stehen aktuell in voller Blüte. Und auch das Rahmenprogramm ist kunterbunt.