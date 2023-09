War es ein Lkw-Fahrer? Fahrzeug beschädigt Ampel in Hörnerkirchens Dorfzentrum – Polizei ermittelt Von Carsten Wittmaack | 14.09.2023, 13:30 Uhr Die Bahnhofstraße ist seit Monaten eine Baustelle. Die Ampelanlage an der Kreuzung ist aber nach wie vor im Einsatz. Archivfoto: Michael Bunk up-down up-down

Die Kreuzung Bahnhofstraße/Kirchenstraße in Hörnerkirchen bildet so etwas wie das Zentrum des Ortes. Vermutlich am Mittwochmorgen hat ein noch unbekannter Fahrer dort die Ampelanlage touchiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.