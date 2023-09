Saisonende am 3. Oktober Fähre Kronsnest wriggt ein letztes Mal über die Krückau Von Carsten Wittmaack | 30.09.2023, 16:00 Uhr Freuen sich schon auf den Kürbistag: Lilly (links) und Josie Stöbener mit Fährmann Achim Engelbrecht. Foto: Norbert Gülicher up-down up-down

Die Fähre Kronsnest gehört zu den touristischen Höhepunkten der Region um Elmshorn. Bevor die „Hol Över“ in den Winterschlaf geht, sticht sie während des Kürbistages ein letztes Mal in See.