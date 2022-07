Im Sommer kann Wasser schon mal knapp werden. FOTO: imago images/Petra Schneider up-down up-down Trinkwasserversorgung Stadtwerke Elmshorn rufen zum Wasser sparen auf Von Deborah Dillmann | 13.07.2022, 17:30 Uhr

In Schleswig-Holstein ist die Trinkwasserversorgung gesichert. Elmshorns Stadtwerkechef ruft trotzdem zum Sparen auf, denn in Anbetracht von Starkwetterereignissen und Klimawandel müsse auch an zukünftige Generationen gedacht werden.