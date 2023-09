Zwischendurch waren Match-Box Autos notwendig, um den Tathergang zu veranschaulichen. Gut neun Monate nach einem Auffahrunfall in Barmstedt war am Dienstag (26. September) die genaue Rekonstruktion des Vorfalls nicht ganz einfach. Am Ende des Prozesstages im Amtsgericht Elmshorn zeigte sich aber recht deutlich: Mehrmals hatte der Angeklagte den Geschädigten im Januar 2023 in der Innenstadt mutwillig ausgebremst. Am Ende konnte der Geschädigte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Auto des Angeklagten.

Die Geschichte hatte kurze Zeit vor dem eigentlichen Unfall begonnen: Beim Ausparken vor einer Apotheke hatte der Angeklagte den hinter ihm fahrenden Geschädigten nicht bemerkt. Dieser hupte, beide hielten an. Es folgte ein hitziges Wortgefecht. Vor Gericht räumte der 24-Jährige – er wurde als Zeuge vernommen – ein, den Angeklagten unter anderem als „Idiot“ bezeichnet zu haben. Nach diesen Worten fuhr er ein kurzes Stück zum nahen Penny-Parkplatz. Der Angeklagte folgte ihm und wartete in seinem Auto auf den einkaufenden 24-Jährigen.

Nachdem dieser in sein Auto gestiegen war, schnitt ihm der Angeklagte ein erstes Mal den Weg ab. Auch in diesem Punkt stimmten die Aussagen von Zeugen und dem Mann auf der Anklagebank im Kern überein.

Angeklagter wollte Autofahrer zur Rede stellen

Letztgenannter lieferte auch eine Begründung: Er wollte den Geschädigten aufgrund der vorherigen Auseinandersetzung durch die Polizei zur Rede stellen lassen und den Geschädigten festhalten, bis die Beamten eintreffen würde. Diese hatte der Angeklagte nach dem ersten Zusammentreffen selbst angerufen. Wie er vor Gericht schilderte, sei ihm dabei allerdings mitgeteilt worden, dass die Auseinandersetzung keine Angelegenheit der Polizei wäre.

Der Geschädigte bog vom Parkplatz ab, erneut schnitt ihm der Angeklagte den Weg ab. Auf offener Straße fuhr der Angeklagte dem Geschädigten weiter hinterher. Nach Überzeugung des Gerichts setzte er kurz vor der Kreuzung der Straßen am Am Markt und Küsterkamp zu einem riskanten Überholmanöver an und scherte vor dem rechtsabbiegenden Geschädigten ein. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Auto des angeklagten Taxifahrers, der an diesem Tag privat unterwegs war.

Eine „vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs“, urteilte nun die Richterin. Der Angeklagte habe „falsch reagiert“, erklärte sie weiter und verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen á fünf Euro und einem einmonatigen Fahrverbot.

Bereits im Februar hatte das Amtsgericht Itzehoe dem Angeklagten aufgrund des Vorfalls seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Der Taxifahrer konnte seitdem seinem Beruf nicht mehr nachgehen.