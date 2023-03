Karin Erb und der neu gewählte Dierk Bornholdt stehen als gemeinsame Vorsitzende an der Spitze des Sozialverbands in Hörnerkirchen. Foto: Michael Bunk up-down up-down Aufgaben neu verteilt Erstmals ein gleichberechtigtes Führungsduo beim SoVD Hörnerkirchen Von Michael Bunk | 09.03.2023, 11:00 Uhr

Die erfahrene Karin Erb und der neu in den Vorstand gewählte Dierk Bornholdt führen ab sofort den Ortsverband an. Sie treten das große Erbe des zurückgetretenen Wolfgang Schreiber an und haben ein klares Ziel vor Augen.