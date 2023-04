Die Elmshorner Band Bad Sister spielt am 13. Mai im Apollo. Foto: Bad Sister up-down up-down Konzert im Apollo Bad Sister und She Bites rocken die Bühne in Elmshorn Von Marianne Meißner | 21.04.2023, 12:00 Uhr

Das Bad-Sister-Konzert im Januar war schnell ausverkauft. Am 13. Mai spielt die Band erneut in ihrer Heimat – zusammen mit She Bites.