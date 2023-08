Kulturzentrum ist dicht Endstation Insolvenz: Das Apollo-Drama in Elmshorn Von Christian Brameshuber | 30.08.2023, 06:00 Uhr Live-Musik von interessanten Bands. Dieses Konzept sollte die Besucher ins Apollo locken. Foto: Brameshuber up-down up-down

In dem ambitionierten Kulturprojekt steckte von Anfang an der Wurm drin. Betreiber Fiete Stamer brachte sein Kulturzentrum einfach nicht zum Laufen. Jetzt hat er die Reißleine gezogen, das Apollo geschlossen und Privatinsolvenz angemeldet. Wie konnte es so weit kommen?