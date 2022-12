Der neue Vorstand des Elmshorner Seniorenrats mit Geli Meier (von links), Detlev Hantel, Jutta Altenhof, Ellen Junge, Holger Weiß, Gerda Jensen und Heidemarie Brandt hat sich viel vorgenommen. Foto: Brameshuber up-down up-down Neuer Vorstand stellt Schwerpunkte vor Elmshorns Seniorenrat kämpft für bessere Busverbindungen und City-Treff Von Christian Brameshuber | 19.12.2022, 17:00 Uhr

Es geht nicht nur um Ausflüge und Veranstaltungen: Der Seniorenrat will sich einmischen, wenn es um die Busverbindungen in der Stadt geht, den bisher gescheiterten Seniorentreffpunkt in der City und die Digitalisierung.