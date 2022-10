Abgestellt und hingeschmissen: Dieses Bild wiederholt sich an der Wittenberger Straße immer wieder. Foto: Christian Brameshuber up-down up-down Bestandsaufnahme nach Probezeit Elmshorns Miet-E-Roller: Zwischen Fluch und Segen Von Christian Brameshuber | 08.10.2022, 13:00 Uhr

Die einen lieben sie. Die anderen hassen sie. Seit Juli sind sie in der Stadt. 400 Miet-E-Roller der Anbieter Tier und Lime. Die Stadt wird nach der Probezeit Bilanz ziehen. shz.de erklärt, was gut läuft und was gar nicht geht.