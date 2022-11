Walter Sauermilch hatte vor allem den Stadtumbau in Elmshorn kritisch begleitet. Foto: Brameshuber up-down up-down Im Alter von 87 Jahren Zum Tod von Walter Sauermilch: Elmshorns kritische Stimme ist verstummt Von Christian Brameshuber | 07.11.2022, 17:04 Uhr

Er war 1983 der erste Bundestagsabgeordnete für die Grünen in Schleswig-Holstein. In Elmshorn legte der Architekt Walter Sauermilch vor allem beim Thema Stadtumbau seine Finger in viele Wunden.