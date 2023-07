So sehen Sieger aus: Die Elmshorner Jugendrotkreuzler mit ihren stolzen Leiterinnen Kathrin Fruggel (rechts) und Lisa Moritz. Foto: Jugendrotkreuz up-down up-down Sie vertreten jetzt SH Elmshorns Jugendrotkreuz gewinnt Landeswettbewerb im Kronshagener Camp Von Christian Brameshuber | 12.07.2023, 08:00 Uhr

Erste Hilfe in der Praxis. Die Themen Gesundheit, Natur und Umwelt in der Theorie. In Kronshagen waren die Jugendrotkreuzler nicht zu schlagen.