Vom Buttermarkt an den Hafen Elmshorner Wochenmarkt erstmals am Südufer: Das sagen die Kunden zum neuen Standort Von Jann Roolfs | 22.10.2023, 15:41 Uhr Johanna Wetz aus Tornesch kauft auch an dem neuen Standort bei Gülays Bio-Marktstand ein. Foto: Jann Roolfs up-down up-down

Der Elmshorner Wochenmarkt hat am vergangenen Samstag erstmals am Hafen stattgefunden. Was den Händlern und Kunden am neuen Standort am Südufer gefällt und welchen Nachteil es gibt, hat shz.de vor Ort erfragt.