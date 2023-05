Dieser Meteorit der Familie Labusch wurde ebenfalls in Elmshorn gefunden, wiegt aber nur rund 225 Gramm. Foto: Christian Uthoff up-down up-down Kreis Pinneberg Meteorit „Elmshorn“ ist der größte seiner Art in Schleswig-Holstein Von Cornelia Sprenger | 05.05.2023, 06:00 Uhr

Mit 3,5 Kilogramm ist der Meteorit in Elmshorn der größte und schwerste, der bislang in Schleswig-Holstein gefunden wurde. Seine Bedeutung ist dennoch nicht so groß wie die des deutlich kleineren Flensburger Meteoriten.