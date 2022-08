Mitten in der Natur: Einrichtungsleiterin Doreen Welack freut sich, dass das Hospiz hinter der Regio Klinik den Gästen ein idyllisches letztes Zuhause bietet. FOTO: Deborah Dillmann up-down up-down Leben am Lebensende Elmshorner Johannis Hospiz begleitet Menschen seit zehn Jahren Von Deborah Dillmann | 07.08.2022, 18:00 Uhr

Seit 2012 werden unheilbar kranke Menschen in einem eigenen Haus zwischen viel Grün und einem See vor dem Tod begleitet. Hospizleiterin Doreen Welack erzählt vom Leben am Lebensende, von viel zu langen Wartelisten und von der großen Spendenbereitschaft im Kreis Pinneberg.