Das Broderick in der Königstraße wurde bis 2017 von einem echt Iren geführt. John Broder ist auch Namensgeber des Elmshorner Irish Pub. Foto: Jann Roolfs Elmshorn kulinarisch Das Broderick: Treffpunkt, Biertempel, Seelenort Von Jann Roolfs | 24.10.2022, 16:00 Uhr

Der Irish Pub in der Königstraße hat jeden Tag geöffnet – auch an Weihnachten. Hier geht es vor allem um die gute Stimmung und die vielfältige Auswahl an Getränken: Ale und Stout vom Fass, hausgemachte Limonade, Whisky, Rum und mehr.