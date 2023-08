Elmshorn feiert: Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des Hafenfestes und der Flora-Woche. Tausende Besucher werden erwartet. Es war kurz nach 18 Uhr am Freitag (25. August) als Elmshorns Oberbürgermeister Volker Hatje die Festtage auf der großen Bühne am Südufer eröffnete – mit dem traditionellen Anglasen. Zwei Mal kurz. Zwei Mal lang. Zwei Mal kurz. „Ich wünsche uns allen viel Spaß und ein wunderschönes Wochenende“, rief der Oberbürgermeister den Besuchern zu.

Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

Die waren allerdings nur in geringer Anzahl zur Bühne gekommen und so musste auch Hatje eingestehen, dass Elmshorn schon „grandiosere Eröffnungen“ gefeiert habe. Obwohl das Wetter zunächst einigermaßen hielt und nur wenige Regentropfen fielen.

Hatje erinnerte an den engagierten und persönlichen Einsatz der Volksfest-Macher. „Dieses Fest ist eines der größten ehrenamtlich organisierten Stadtfeste in ganz Norddeutschland.“ Er rief die Bürger auf, sich auch in Zukunft zu engagieren. In Elmshorn hält der Verkehrs- und Bürgerverein alle Feier-Fäden in der Hand.

Die Festmeile auf dem Südufer des Hafens. Foto: Michael Ruff

Mehr Informationen: Das Programm am Wochenende größer als Größer als Zeichen Samstag, 26. August: 9 Uhr: Brotzeit am Torhaus 10 Uhr und 14 Uhr: Fahrt mit dem Ewer Gloria auf der Krückau 10 bis 18 Uhr: Präsentation des ASB-Wünschewagens am Wedenkamp 10 bis 17 Uhr: Schiffsmodell-Ausstellung am Wedenkamp 11 Uhr: Orgelkonzert in der Nikolaikirche 12 bis 22 Uhr: Luftgewehr- und Jedermannschießen am Südufer 13 bis 17 Uhr: Kinderprogramm vor dem Torhaus 14 bis 16 Uhr: Fotosession mit Flori am Wedenkamp 15 Uhr: Konzert der Musikzüge am Wedenkamp ab 18 Uhr: Silentdisco vor dem Torhaus 22 Uhr: Riesenfeuerwerk am Hafen Bühne Südufer: 15.30 Uhr: EMTV Fitness- und Tanzgruppen 16 Uhr: Judo-Klub Elmshorn 16.30 Uhr: SV Lieth Allstars Cheerleading 17 Uhr: Awo Hainholz Breakdance 17.15 Uhr: EMTV Cheerleading 18 Uhr: Livemusik mit den Spicy Chances 20 Uhr: Livemusik mit Kath’s & Com. 22.30 Uhr: Livemusik mit Rena Sonntag, 27. August: 10 bis 17 Uhr: der große Flohmarkt 11 Uhr: Fahrt mit dem Ewer Gloria auf der Krückau 12 Uhr: Open-Air-Gottesdienst am Südufer 12 bis 16 Uhr: Luftgewehr- und Jedermannschießen am Südufer 13 bis 18 Uhr: Meine Stadt von oben: Blick aus einem Ballon in 45 Metern Höhe Bühne am Südufer: 13.30 bis 14.30 Uhr: VielHarmonie Orchester Elmshorn 14.45 Uhr: Kung-Fu Schule 15.30 Uhr: Tanzvorführungen des TTC Elmshorn 16.30 Uhr: Proklamation des neuen Königsgespanns der Elmshorner Schützengilde

Es wird geschraubt, gehämmert und geschwitzt

Erst kommt die Arbeit – und dann das Vergnügen. In Elmshorn liefen die Vorbereitungen für das Hafenfest schon am Donnerstag (24. August) den ganzen Tag auf Hochtouren. Am Südufer, am Wedenkamp und auf dem Buttermarkt wurden Bierstände, Karussells und Essensbuden aufgebaut. Dazu die große Bühne vor dem Haus der Technik. Da wurde geschraubt, gehämmert und geschwitzt, damit die große Sommerparty am Wasser steigen kann.

Auf dem Buttermarkt wurden die ersten Fahrgeschäfte schon ab Donnerstag aufgebaut. Foto: Brameshuber

Auch am Freitag (25. August) wurde an vielen Ständen noch letzte Hand angelegt. Doch schon ab dem Nachmittag strömten die ersten Besucher auf die Festmeile, obwohl diese noch gar nicht eröffnet war. Egal. Bier, Fischbrötchen. Pommes und Süßigkeiten gab es schon. Und ganz langsam wurde an den Grillstationen auch die Kohle angefeuert. Der bange Blick ging immer wieder in Richtung Himmel. Dunkle Wolken. Drückende Luft. Kommt da ein Wetter? Hin und wieder fielen ein paar Regentropfen.

Bisher kein einheitliches Pfandsystem

In puncto Nachhaltigkeit kann das Volksfest definitiv noch eine Schippe drauflegen. Ein einheitliches Pfandsystem mit einer zentralen Spülstation sucht der Besucher vergeblich. „Dass immer noch so viel weggeworfen wird, ist uns ein Dorn im Auge“, sagt Dennis Borchert vom Verkehrs- und Bürgerverein (VBV), der das Hafenfest organisiert. Er hofft, dass im nächstes Jahr ein einheitliches System kommt. Am VBV-Getränkestand gibt es Pfandbecher und eine eigene Spülmaschine. An anderen Ständen dominiert der Plastikbecher. Auch Glas ist noch im Angebot. „Doch da verschwindet ganz viel“, sagt der Betreiber am Krombacher-Wagen. Trotz Pfand.

Am VBV-Stand arbeitet Dennis Borchert schon mit Pfandbechern. Foto: Brameshuber

Das Vergnügen hat seinen Preis

Das Vergnügen hat seinen Preis. Ein Bier (0,3 Liter) gibt es ab 3,50 Euro. Alkoholfreie Getränke kosten 3 Eur0 (0,3 Liter). Die Preise sind eher stabil geblieben. „Wir hatten vergangenes Jahr um 50 Cent erhöht“, sagt Willi Clausen vom Warsteiner-Stand.

Bei den Lebensmitteln müssen die Besucher oft tiefer in die Tasche greifen. Am Stand von Christian Gnegel kosten die Bratwürste 5 Euro. „Wir mussten den Preis um 50 Cent anheben“, sagt der Chef. Pommes gibt es bei Danny Schwerin ab 4 Euro. „Alles ist teurer geworden“, sagt der Standbetreiber.

Alles ist teurer geworden, sagt Pommes-Mann Danny Schwerin. Foto: Brameshuber

Bei den Fahrgeschäften geht es für die Kleineren bei drei Euro pro Fahrt los. Die Fahrt im Kettenkarussell kostet 3,50 Euro. Essen und Trinken plus Spaß. Da kommt vor allem für Familien ganz schnell eine größere Summe zusammen.

Beliebt bei den Kleinen: Das Karussell auf dem Wedenkamp. Foto: Brameshuber

Nach der Eröffnung ging es so richtig los. Der Singer-Songwriter Marco de Maurice startete das Musikprogramm auf der Bühne. Elmshorn feiert Hafenfest. Und die Elmshorner freuen sich auf ihr großes Festwochenende.