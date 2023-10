Die Zeit des Kunsteises ist vorbei. Nach Corona und den letztjährigen Energie-Sparmaßnahmen setzt Elmshorn zur Adventszeit wieder auf Echteis. Sehr zur Freude der Eisvergnügen-Macher, die fest davon überzeugt sind, dass auch die Elmshorner das echte Eis herbeisehnen. Und noch eine gute Nachricht hatte Stadtmarketing-Chefin Manuela Kase zu verkünden: Satte sieben Wochen wird das Eisvergnügen diesen Winter andauern – bis ins neue Jahr hinein.

Eisstockschießen mit bis zu 256 Teams

Vom 17. November bis zum 7. Januar 2024 verwandelt sich der Holstenplatz in ein winterliches Erlebniszentrum. Eine 350 Quadratmeter große Open-Air-Eisbahn lädt zum Schlittschuhlaufen ein. Höhepunkt der Eiswochen wird wieder das Eisstockschießen sein. Das Turnier mit bis zu 256 Teams startet am 20. November und findet seinen krönenden Abschluss mit dem großen Finale am Mittwoch, 20. Dezember.

Dreimal war in den Vorjahren das Eisvergnügen ganz ausgefallen oder eingedampft worden. „2020 mussten wir wegen Corona absagen, 2021 gab es Einschränkungen, und 2022 das Kunsteis aufgrund der Energieknappheit“, blickte Kase auf die vergangenen Jahre zurück. Nun hoffen Organisatoren und Sponsoren, dass es diesen Winter wieder ein Eisvergnügen wie in den Jahren vor der Pandemie geben wird. „Mit Schlittschuhlaufen – und für die ganze Familie“, so Kase.

Sören Schuhknecht, der als Stadtwerke-Leiter den Titelsponsor repräsentiert, findet es „einfach schön, dass wir zum Aggregatzustand Eis zurückkehren können“. Auch Jan Christoph Kersig vom Hauptsponsor Kersig Immobilien freut sich auf „echtes Eislaufen“ und auf viele Kinder auf dem Eis. Und für Olaf Seiler von der Sparkasse Elmshorn bedeutet das echte Eis auch die lang ersehnte Rückkehr zum echten Event.

Eröffnet wird das Eisvergnügen am Freitag, 17. November, um 18 Uhr mit einer feurigen Darbietung des Duos Flamba aus Hamburg. Die Veranstalter versprechen eine faszinierende Choreografie aus Feuerartistik und Tanz, kombiniert mit einer bunten LED- und Lichtshow. Traditionell sind im Anschluss an die Eröffnung alle Besucher eingeladen, die Eisbahn bei freiem Eintritt für eine Stunde einzuweihen.

Eisstock-Anmeldungen laufen über den EMTV

An den Vormittagen ist die Eisfläche in den folgenden Wochen zwischen 8 und 13 Uhr für Kindergärten und Schulen reserviert. Nachmittags und an den Wochenenden steht die Eisbahn allen zum Schlittschuhlaufen offen. Während der Abendstunden wird dann der Eisstock geschwungen. Möglichst zielgenau, versteht sich. „Wir sind schon fast wieder ausgebucht“, erklärt Torsten Bluhm vom Eisstockschießen-Kooperationspartner EMTV. Noch gebe es aber freie Plätze für weitere Teams. Anmeldungen laufen online über die Homepage des Sportvereins.

„Super, dass es wieder echtes Eis ist“, freut sich auch Bluhm auf die Wettkämpfe. Das erhöhe die Spannung, denn echtes Eis sei nun einmal uneben und damit unberechenbarer als Kunsteis. Zum Aufwärmen laden Malte Findeisen und sein Team ein. Der Betreiber der benachbarten Gastronomie „Zum wilden Hirschen“ verspricht neben Speis und Trank auch viel Livemusik. „Und die schöne Holzhütte wird erweitert“, so Findeisen.

Zielgenauigkeit ist beim Eisstockschießen gefragt. Noch konnte kein Siegerteam in Elmshorn seinen Titel verteidigen.

Zum Abschluss des Stadtwerke Eisvergnügens öffnen am 7. Januar 2024 die Elmshorner Geschäfte von 12 bis 17 Uhr zum beliebten Shopping-Sonntag ihre Türen. Und von 14 bis 16 Uhr steigt auf der Eisfläche auf dem Holstenplatz die große Eis-Party für Kids. Bleibt eigentlich nur noch die Frage zu klären, ab welcher Temperatur sich das Eis in Wasser verwandelt. „Kein Problem“, versichert Eisbahn-Betreiber Thomas Hein. Es müssten schon Wind, Regen und 20 Grad zusammenkommen – „erst dann wird es ernst“.