Mit 350.000 Euro ist die Fassadensanierung an der Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule das teuerste Projekt an den Schulen. FOTO: Cindy Ahrens Stadt Elmshorn steckt 1,5 Millionen Euro in Unterhaltung der Schulen Von Cindy Ahrens | 19.07.2022, 17:00 Uhr

Die Instandhaltung der städtischen Gebäude kostet die Stadt in diesem Jahr 2,6 Millionen Euro. Der größte Teil davon fließt in die Schulen. Dort werden die Maßnahmen in den Sommerferien umgesetzt.